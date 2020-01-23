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Общество
24.01.2020 13:33
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«Передайте, что я не террорист». История петербуржца, обвиняемого в подготовке к новогодним взрывам

«Фонтанка» изучила прошлое и выслушала 23-летнего Никиту Семенова, которого ФСБ считает опаснейшим преступником, верным сторонником запрещенного в России «Исламского государства», планировавшим теракты в «Галерее» и Казанском соборе.

«Передайте, что я не террорист». История петербуржца, обвиняемого в подготовке к новогодним взрывам

Никита Семенов

«Я не мусульманин, не знаю арабского языка, идеологии «Исламского государства» не придерживаюсь, в переписке в соцсетях и мессенджерах на иностранных языках участия не принимал», – отреагировал Семенов на обвинение в участии в террористической деятельности. По версии следствия, петербуржец с товарищем Георгием Чернышевым связался с исламистами и ждал удобного момента для терактов. Но, возможно, к уголовному делу привела неудержимая страсть к шуткам на пограничные темы и компьютерным играм. Получившийся у «Фонтанки» образ Семенова не уживается с типичным обликом радикала.

Мать Никиты умерла в 2010 году, а в 2017-м он остался полным сиротой. Жил в обычной хрущевке на проспекте Гагарина. «Фонтанка» нашла в социальных сетях страницу Семенова. Он интересовался искусством, начиная от классики и заканчивая всеми проявлениями арт-хауса. Из земляков особенно сильно уважал Довлатова, Бродского. Не был и равнодушен к проблемам своего района, в частности к судьбе сквера у СКК. 

Его школьные знакомые отзываются одинаково: учился не плохо и не хорошо, не был интровертом, риск не любил. Много времени проводил за компьютером и увлекался играми, из-за чего был домоседом и предпочитал общение в Сети. После школы в 2015 году поступил в Государственный морской технический университет, но бросил – семья жила бедно.

По версии ФСБ, Семенов присягнул на верность бывшему лидеру запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство» Аль-Багдади. В подтверждение этому опубликована видеозапись с присягой. В кадре — якобы Семенов. Он произносит несколько фраз по-арабски. Американская пресса отмечает, что говорит с ошибками.  При высветлении фона видео, на котором, по утверждению спецслужб, Семенов клянется в верности террористам, можно заметить зеленые пятна слева от говорящего. С видео задержания видны похожие наклейки – справа от банки чипсов.  Но знакомые Семенова говорят, что и голос похож.


«Передайте, что я не террорист». История петербуржца, обвиняемого в подготовке к новогодним взрывам

Двое его старых друзей предположили, что это был неудачный «рофл» – от английской аббревиатуры Rolling On the Floor Laughing, что буквально значит «кататься по полу от смеха». Российская молодежь использует это слово для характеристики очень смешных шуток. По словам друзей Семенова, еще со школы у них было принято высмеивать террористов и радикальных исламистов. К слову, в Сети можно найти много шуток, мемов и видео на эту тему.

«Передайте, что я не террорист». История петербуржца, обвиняемого в подготовке к новогодним взрывам

«Я очень хорошо знал Никиту. Думаю, в определенное время меня можно было назвать его лучшим другом, – говорит собеседник «Фонтанки» Артур. – Мы давно не общались и я не знаю, какие события с ним могли произойти, но тот Никита никак не мог быть террористом. Он любил искусство, культуру. Он даже петарды на улице взрывать боялся. Мы в принципе часто обыгрывали тему террористов. Понимаю, что это может быть не очень корректно, но в частной беседе, мне кажется, можно».

По просьбе «Фонтанки» Артур прислал скриншоты переписки с Никитой. Семенов осуждает ИГИЛ, возмущается его акциями и циничным выбором исторически значимых мест в качестве целей. Он смеется над исламистом, который недальновидно выложил селфи с геометкой напротив одного из командных пунктов ИГИЛ, что спустя 22 часа привело к атаке воздушных сил США. Иронизирует и над списком будущих сокурсников с восточными фамилиями.

Артур вспоминает, что про второго обвиняемого, Георгия Чернышева, впервые услышал от Семенова, но не был знаком с ним лично. Знал, что они вместе играли в World of Warcraft и познакомились в игре.

Компьютерные игры – отдельная глава в жизни Семенова. «Фонтанка» нашла его YouTube-канал с двумя стримами – записями процесса игры в World of Warcraft. По нику Семенова удалось найти несколько объявлений, где молодой человек вступает в гильдии, занимающиеся «прокачкой» персонажей для их последующей продажи более ленивым игрокам. Кроме собственных видео, на канале есть сохраненный плей-лист – набор песен группы Radiohead. 


В одной из старых анкет, оставленных Семеновым при вступлении в игровой клан, он указал, что готов тратить на игру и 7 дней в неделю, а на вопрос о планах и целях ответил так: «Пока у меня есть много свободного времени, и я могу уделять его WoW (World of Warcraft), в ближайшие 2-3 года я не собираюсь уходить и могу совершенно спокойно играть». 

Как рассказал «Фонтанке» через адвоката сам Семенов, с Чернышевым он познакомился еще в 2009 году в онлайн-игре «Властелин колец». Впервые в жизни они встретились в 2017 году и виделись лишь несколько раз. В 2018-м организовали онлайн-магазин для участников сетевых игр. Никита Семенов работал с ним по 18 часов в сутки без выходных.

«После смерти отца было очень плохо. После открытия магазина появился регулярный, но небольшой заработок, со временем бизнес стал развиваться и приносить стабильный доход, но только в 2019 году удалось рассчитаться по долгам по квартплате», – говорит Семенов.

К весне 2019 года у него накопился долг за коммуналку более 100 тысяч рублей. Жилищники подали на него в суд и добились ограничения на выезд за границу. Снять его Семенову удалось лишь в декабре 2019 года. 

Семенов  отрицает членство в ИГИЛ и планирование теракта.

«Я не мусульманин, не знаю арабского языка, идеологии «Исламского государства» не придерживаюсь, в переписке в соцсетях и мессенджерах на иностранных языках участия не принимал. Пожалуйста, передайте моим родственникам и друзьям, что я не террорист», – говорит обвиняемый. По его версии, втянутым в уголовное дело он оказался из-за Чернышева, который, по его словам, возможно, и мог переписываться в соцсетях с подозрительными лицами. Однако не спешит обвинять партнера: по версии Семенова, одним из этих подозрительных лиц мог оказаться сотрудник американских спецслужб, который организовал провокацию в отношении Чернышева.

«Фонтанка», конечно, спрашивала Семенова о видеосъемке «присяги», но ответ не получила. Адвокат Леонид Крикун сообщил, что до этого вопроса дойти не успели, сотрудники ФСБ прервали разговор. Смысл и цели ролика остаются неясными.

Отец Никиты Сергей Семенов более двадцати лет работал в фотослужбе газеты «Коммерсант» и ИТАР-ТАСС. И публика, бывавшая дома у Семеновых, была под стать отцу. Среди них был и петербургский журналист, историк и писатель Лев Лурье – один из тех, кто разместил в соцсетях объявление о сборе средств на адвоката.

Никита Семенов на выставке в Доме журналиста
Никита Семенов на выставке в Доме журналиста

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«Мы с его отцом близко дружили много лет, – говорит Лурье. – Мое впечатление от сына? Знал его больше по рассказам отца, видал пару раз мельком лет 5-8 назад. Здоровый, красивый парень, совершенно не верю, что его могли обижать и что у него могли быть комплексы, которые подталкивают людей к сотрудничеству с исламистами. Никита развитый мальчик, книжки читал. Это никакой не «гопник», и ничего «гопнического» в нем нет и никогда не было. При этом он мог постоять за себя. Сережа сам был боец и следил, чтобы сын не вырос «чертилой». Он регулярно у меня спрашивал, что дать почитать Никите. Сережа в нем души не чаял, часто хвалил, говорил, что сын занимается спортом. А еще Сережа был, как сейчас принято говорить, «ватником». То есть поддерживал политику Владимира Путина в  2014 году, присоединение Крыма прежде всего. Думаю, что его можно назвать умеренным русским националистом. И от того вся эта история с арабами меня особенно сильно удивила».

Семенова и Чернышева арестовали 30 декабря 2019 года. Из конкретных действий им вменяется фотографирование ТРК «Галерея» и Казанского собора с последующей передачей материалов кураторам из террористической группировки. На видео задержания, обнародованном ФСБ, видно, что дома у Семенова нашли охотничьи патроны – вероятно, остались от отца, который имел разрешение на ружье. По утверждению его адвоката, боеприпасы сотрудниками ФСБ не изымались. У Чернышева – книги «Учение египетского масонства» и изданный в 2019 году сборник стихов солиста Rammstein Тиля Линдеманна «Messer», пару ножей, свечку из IKEA. О находке у молодых людей чего-либо запрещенного к обороту неизвестно.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

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