В Финляндии снизилась смертность на дорогах. Почти каждый десятый погибший - велосипедист

Около 4000 ДТП с ранеными и погибшими произошло за минувший год в Финляндии. Об этом 23 января сообщает Статистический центр страны.

Почти 5000 получили в авариях ранения, для 205 участников происшествий на дорогах исход был смертельным. Однако в сравнении с предыдущим годом количество пострадавших и погибших пошло на спад – на 6% и 16% соответственно.

Из тех, кто ушёл из жизни в результате ДТП, 121 человек передвигались в легковых автомобилях, 10 – в фургонах, 25 ехали на мотоцикле и трое – в грузовике. За год на дорогах Суми погибли 15 пешеходов, 18 велосипедистов и 10 других участников движения.

Власти Финляндии постепенно ужесточают контроль за соблюдением ПДД. Так, на дорогах появились камеры, которые фиксируют разговоры за рулём, в Хельсинки снизили лимит скорости в центре городаи жилых зонах до 30 км/ч.



