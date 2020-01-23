«Мы не зомби». Житель китайского Уханя – о карантине из-за смертельного вируса

«Фонтанка» связалась с человеком, который выехал из «заражённого» китайского города на такси. "Паники нет, но маски носят все", - рассказал наш собеседник.

Скриншот с сайта YouTube

Коронавирус 2019-nCoV вынудил китайские власти объявить карантин в городе Ухань, где в начале января были зафиксированы первые заражения. На 23 января официальное число заболевших пневмонией от нового вируса уже превышает 600 человек. Три четверти из них выявлены в провинции Хубэй, столицей которой и является Ухань. Все 17 случаев летального исхода зарегистрированы именно в этой провинции.

В интервью «Фонтанке» гражданин Казахстана Игорь Шпырев уверяет: паники в городе нет, русскоязычная диаспора не пострадала от нового вируса, а закрытые магазины – лишь следствие каникул и празднования китайского Нового года.

Фото: Игорь Шпырев / фото из личного архива

- Игорь, что вы делали в городе Ухань?





– Я живу там с 2017 года. До этого я 5 лет учился в Пекине. Выучил китайский, работаю менеджером по развитию бизнеса в компании, которая занимается торговлей. У нас есть порт.

- Где вы сейчас?

– Вот только что приехал в Гуанчжоу (около 100 км на юг. – Прим. ред.). У меня стыковочный рейс тут. Каникулы недельные. 30-го мне на работу. Я уехал не из-за паники или чего-то такого. Я дальше лечу на Филиппины. Я спланировал путешествие и не хочу его терять.

- Как вам удалось выехать из Уханя?

– На автомобиле. В городе объявлен карантин, аэропорт закрыт. У меня были билеты на самолёт на вчера на 9 часов вечера из Уханя. Но через программу по бронированию билетов мне сообщили заранее, что вылет отменён. Уведомление пришло в 10:30 утра. За полчаса до официального сообщения властей о закрытии аэропорта.

- Вам вернули деньги за билеты?

– Нет, у меня стыковочный рейс одной авиакомпанией. Пришлось бы три билета возвращать, но мне не надо это.





- Почему не поехали поездом?

– Уехать поездом тоже нельзя: закрыт терминал для пассажиров. Только на машине можно. Я взял такси и уехал в небольшой городок в 100 километрах от Уханя – Сяньнин. Дальше скоростным поездом до Гуанчжоу. Просто нет поблизости других аэропортов. Если бы я летел сразу на самолёте, то это бы заняло 2 часа, а так я потратил 7 (2 часа на машине, час на вокзале и 5 в поезде).

- Из Гуанчжоу можно вылететь без карантинного контроля?

– Пока не знаю. Рейс завтра утром. Сейчас только в гостиницу заехал.

- Вы выехали из Уханя на машине. Карантин не распространяется на автомобильный транспорт?

– Вообще общественный транспорт в городе сегодня уже не ходил. Только такси. На выездах из города стоят двойные КПП. Но в самом городе нет никакого апокалипсиса! Да, очереди на выезд есть. Посмотрите моё видео. Чтобы проехать первый КПП, мы час стояли в очереди сегодня днём. И по дороге до Сяньнина было ещё одно КПП, которое мы быстро пролетели.

- Кто досматривает машины на выезде?

– Стоят полицейские и санитары с градусником, который они каждому прикладывают ко лбу, – сканируют температуру. Если есть температура, то разворачивают и допрашивают. Но у нас с водителем всё было нормально на выезде из города. Причём на этом первом КПП предупредили, чтобы печку в машине выключали, чтобы не было лишних градусов. На втором КПП у водителя моего температура поднялась до 38 градусов. Как раз из-за печки в машине. И нас завернули в санитарную зону. Подошли санитары. «Почему такое?» – спрашивают. «Да печку забыли выключить», – отвечаем. Тогда водителя вывели на улицу, ещё раз сняли показания температуры – 36,6. Отпустили дальше.

- А зачем вам печка в машине, холодно?

– Градусов +7 сегодня было. Это считается прохладно. В Гуанчжоу для сравнения сейчас +23. А я приехал в пуховике. И в Ухане высокая влажность.

- На КПП нет военных с оружием?

– Нет. Обычные полицейские. И медики, конечно, закутаны специально, в масках. Еще медики стояли в Сяньнине на входе в вокзал и у сканера багажа перед турникетами. Всё. Меряют только температуру. Спрашивают про кашель.

- В Ухане большая диаспора русскоязычных, тех, кто может внутри СНГ пересекать границы без досмотра?

– У нас есть общий чат в WeChat. Но среди наших, кто из бывших стран СССР, заболевших нет. Из Казахстана (студентов) больше 150 человек сегодня в городе. Русскоговорящих в чате 357 человек. Думаю, что всего около 600 минимум нас таких в Ухане.

Поймите, все, кто умер, – это были старики, люди 60+. Те, у кого слабый иммунитет. В городе прохладно и сыро. И надо понимать менталитет. В Ухане нет центрального отопления, как в Петербурге. Мы все живём под кондиционерами. Счета за электричество очень большие, поэтому и китайцы, и мы, иностранцы, здесь экономим. Часто у китайцев дома в комнатах очень холодно. Такая жизнь. Но наши все же живут в тепле.

- Кто-то из вашего общего чата заболел?

– Нет. Комьюнити это создано не из-за карантина, оно существует давно. А если бы заболел кто-то, я бы сразу сказал. Не было случаев заражения среди русскоговорящих.

- Когда и как вы узнали, что есть некий «новый вирус»?

– Я узнал это из официальных источников, из СМИ. Из телеграм-каналов, WeChat. Это всё началось ещё 5 января, когда на рыбном рынке в районе Ханкоу, где я живу, пошло заражение. Сообщения пошли сразу и везде. Откуда именно взялся вирус, пока неизвестно. Вроде бы от человека человеку. Пока нет 100%-ного подтверждения.

- Нельзя сказать, что власти пытались скрыть эту информацию?

– Ни в коем случае! Не скрывали. На сайте комитета по здоровью городской администрации публикуется вся статистика раз в два дня или даже чаще. Смерти пошли примерно с 11 января. Люди в метро уже до этого носили маски, но у нас тут и так многие их носят – холодно. Процентов 10% людей на улице были в масках. Как только пошла информация о погибших, маски стали носить 90 – 95% горожан. И власть о масках, гигиене, опасности публичных мест предупреждала с первого дня. И сегодня в этом смысле ничего принципиально не изменилось. Те же предупреждения. Тут прописан регламент на все случаи жизни.

- Но сообщается, что в городе закрыты магазины.

– Не из-за вируса! Из-за китайского Нового года. Даю слово! С 5 по 21 января я спокойно ходил на работу. Все ездили в метро, всё работало. 12 миллионов человек! Но сейчас – Новый год. Всех отпустили на каникулы. Есть вирус, нет, – это не важно. Я живу в Китае 8 лет. Тут, когда Новый год, так всегда. Образно говоря, города вымирают. Праздники заканчиваются только 30 января. Официальное их начало 24 января. Из-за вируса лично меня отпустили на 3 дня раньше – 21-го. Говорят, что могут продлить сроки каникул работающим и студентам. Уже некоторые университеты начало весеннего семестра перенесли на начало марта. Полтора месяца некоторые студенты будут отдыхать.

- Странная история. Из сообщений в СМИ может показаться, что у вас там чуть ли не зона из фильма «Сталкер», но, по вашим словам, почти ничего не случилось.

– Если поддаваться эмоциям, то можно придумать апокалипсис. Но я давно работаю с госструктурами, большим бизнесом, торговыми палатами. Я знаю, как они работают. Их поведение наглядно говорит, что ситуация под контролем. Сегодня разговаривал с нашим консулом. Почитайте внимательно про коронавирус. У ближневосточного смертность – 30%. У нашего на сегодняшний день всего 3%. Я не паникую. Вот когда до 10% у нас смертность дойдёт, я начну бить ногами об пол.

Кто-то пишет, что ажиотаж в супермаркетах. Но это не из-за вируса. Новый год! И людей, которые как раз сейчас пошли по магазинам, много (ажиотаж в магазинах Уханя, которые работают, приводит к стычкам покупателей. – Прим. ред.).

Что касается студентов. Взрослые, кто сам не жил в Китае, но отправил сюда своих детей, конечно, переживают. Но мы здесь – нет. Тут вообще к иностранцам особое отношение. Такого, чтобы в больнице у тебя отобрали телефон и не дали позвонить домой, не может быть. Трепетное отношение к иностранцам заметно даже при карантинном контроле.

- Консул как себя чувствует?

– На телефоне всё время. Звонят из Казахстана родители студентов, кто не смог до детей дозвониться. Мол, ребёнок в таком-то университете, а там вроде бы эвакуация, что происходит. Он звонит в университет. Там – всё в порядке. Меры приняты, хлоркой обрабатываются общежития и так далее. Анархии никакой нет. Сами китайские власти сообщают в консульство, что из наших никто не заболел, нет никого с нашими паспортами. Но люди не могут не реагировать эмоционально, когда объявлен карантин. Никто у студентов телефоны не изымает. Очереди автомобилей на выезде из города – из-за праздников. Никто не валит из города из-за вируса.

- Россия не ограничила прямое авиасообщение с городом Ухань, сообщают источники российских информагентств.

– Странно. Ни один самолёт из Уханя сейчас не вылетит. Принимает ли аэропорт самолёты, я не знаю. Но навряд ли. Все официальные структуры отчитались, что и въезд и выезд закрыты. И авиа, и железная дорога.

- Есть попытки сеять панику в соцсетях?

– Люди поддаются эмоциям. Есть эмоциональные публикации в Интернете (западные СМИ несколько дней назад сообщали, что официальное число подхвативших смертельный вирус из Китая занижено более чем в 30 раз. – Прим. ред.). Я думаю, что некоторые студенты просто хотят за счёт правительства домой уехать, чтобы не сидеть полтора месяца в общаге, а эвакуацию не объявляют. Вот и пишут свои эмоции про карантин. Они полтора месяца в общаге могут сидеть, а я через неделю буду на работу ездить в метро! И я не паникую. Тех, кто специально сеет панику, я не видел. Может быть, они и есть. Но мы тут не зомби.

- Пресса пишет про поиски вакцины?

– Не видел. Но говорят, что тех, кого раньше госпитализировали с подозрениями, уже выписывают. Однако пока детальных данных о том, чем лечат, не говорят.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

P. S. Из-за вируса в России вводят тотальную проверку даже вещей прилетевших из Азии пассажиров. 22 января с подозрением на заражение в Петербурге в Боткинскую больницу отправили граждан России и Китая, которые прилетели из КНР, однако уже к вечеру того же для медики заверяли: коронавирус не подтвердился. Белорусские врачи пока не исключают опасный вирус у подруги госпитализированного петербуржца. По последним данным, причиной китайского вируса могут быть съедобные змеи, а не морепродукты. Сегодня же китайские СМИ сообщили, что медикам впервые удалось спасти заразившегося коронавирусом 2019-nCoV мужчину.