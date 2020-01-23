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Строительство
Публикуется на правах рекламы
27.01.2020 14:40
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ГК «Ленстройтрест» предоставляет дополнительную скидку на квартиры

В течение 2020 года клиенты, самостоятельно получившие одобрение на предоставление ипотечного кредита и приобретающие с его помощью квартиру в объектах ГК «Ленстройтрест» через платформу «ДомКлик», могут получить скидку в размере 1% от итоговой стоимости жилья.

Акция распространяется на все лоты, находящиеся в свободной продаже в голландском квартале «Янила», в финском городке «Юттери» и шведском квартале «IQ Гатчина».

Сегодня минимальная стоимость жилья в квартале «Янила» микрорайона Янино Ленинградской области начинается от 1,9 млн рублей. Покупателям доступны квартиры различных планировок и метражей – от функциональных студий и «однушек» до просторных трехкомнатных вариантов. В квартале также есть эксклюзивные квартиры на первом этаже с террасой или на последнем с выходом на кровлю, лоты с французскими балконами и окнами в ванной комнате, с объединенной кухней-гостиной и мастер-спальнями.

Цена недвижимости в финском городке «Юттери» в Колпинском районе Петербурга стартует от 2,3 млн рублей. Среди планировочных решений – классические варианты и востребованный евроформат, квартиры с лоджиями и балконами, каминами и холодным кладовыми, лоты с просторными кухнями-гостиными метражом до 22 кв. м. Покупатели могут выбрать студии площадью от 26 до 30 кв. м, однокомнатные квартиры метражом от 33 до 52 кв. м, двухкомнатные варианты площадью от 46 до 68 кв. м, трехкомнатные квартиры метражом от 70 до 86 кв. м.

Жилье в шведском квартале «IQ Гатчина» можно приобрести по цене от 1,9 млн рублей. Сегодня в реализации находится более 300 квартир – от студий до четырехкомнатных площадью от 127 до кв. м. Покупателям предлагаются лоты с гардеробными, лоджиями, объединенной кухней-гостиной с двумя окнами, трехсторонние квартиры, двухуровневые квартиры с террасами на крыше.

Квартиры в проектах ГК «Ленстройтрест» передаются покупателям без отделки. Клиенты могут заказать типовой проект ремонта от застройщика или индивидуальный дизайн жилого пространства, который можно разработать благодаря онлайн-услуге «Конфигуратор отделки».

Сроки предложения: с 22.01.2020г по 31.12.2020г. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте https://www.6543210.ru

Справка о компании «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

 

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