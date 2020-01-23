Хельсинки встретит китайский Новый год вместе с Пекином

Традиционное празднование Нового года по китайскому календарю состоится в Хельсинки 24 января. Об этом сообщается на официальном сайте финской столицы.

Встречать год крысы будут на площади Кансалайстори с 16.00 до 20.00, вход свободный. В программе праздника — яркие шоу артистов из Китая и Финляндии. Зрители увидят традиционные китайские танцевальные номера, услышат арии в исполнении оперных певцов, а закончит программу выступление группы Haya, исполняющей композиции, в которых традиционный монгольский музыкальный фольклор звучит в современной интерпретации.

На мониторах, установленных на площади, можно будет увидеть, как проходит празднование в Пекине. Также у библиотеки Oodi пройдет китайская ярмарка.



