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22.01.2020 12:47
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28 февраля - круглый стол «Переломный момент. Петербургские экспортеры металлолома против бирж»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Переломный момент. Петербургские экспортеры металлолома против бирж»

О том, как выглядит ситуация на рынке металлолома на федеральном уровне, расскажет на круглом столе статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
О том, как выглядит ситуация на рынке металлолома на федеральном уровне, расскажет на круглом столе статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Переломный момент. Петербургские экспортеры металлолома против бирж».

Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы: 

  • Как будет работать биржевой механизм торговли? Есть ли четкое представление сейчас об этом у игроков рынка, самой биржи и федеральных властей? Что вызывает опасения?
  • Готовы ли банки стать участниками торговой цепочки и кредитовать продавцов металлолома?
  • Как отразятся изменения на контрагентах: транспортных компаниях, стивидорах в порту?
  • Какова политика Минпромторга относительно рынка металлолома? С чем связан такой подход к его развитию?
  • Как меняется рынок металлолома? Как введение обязательного безналичного расчета с физлицами сделает его прозрачнее? Как это поможет компаниям-экспортерам?
  • Как будет развиваться внутренний рынок металлолома в новых условиях? Есть ли неудовлетворенный спрос, о котором говорили, вводя квоты в 2019 году?
  • За счет чего можно увеличить потребление металлолома на внутреннем рынке, сократить издержки на перевозку? Какие предприятия на Северо-Западе готовы принимать лом? Нужно ли создание новых предприятий и есть ли интерес к инвестициям в этой сфере? 

К участию приглашаются: представители ломопереработчиков, транспортных и промышленных предприятий, банков, профессиональных объединений, а также эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Татьяна Дубровская
+7 905 280 68 05
td@fontanka.ru

План мероприятий

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