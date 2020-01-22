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28 февраля - круглый стол «Переломный момент. Петербургские экспортеры металлолома против бирж»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Переломный момент. Петербургские экспортеры металлолома против бирж»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Переломный момент. Петербургские экспортеры металлолома против бирж».
Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как будет работать биржевой механизм торговли? Есть ли четкое представление сейчас об этом у игроков рынка, самой биржи и федеральных властей? Что вызывает опасения?
- Готовы ли банки стать участниками торговой цепочки и кредитовать продавцов металлолома?
- Как отразятся изменения на контрагентах: транспортных компаниях, стивидорах в порту?
- Какова политика Минпромторга относительно рынка металлолома? С чем связан такой подход к его развитию?
- Как меняется рынок металлолома? Как введение обязательного безналичного расчета с физлицами сделает его прозрачнее? Как это поможет компаниям-экспортерам?
- Как будет развиваться внутренний рынок металлолома в новых условиях? Есть ли неудовлетворенный спрос, о котором говорили, вводя квоты в 2019 году?
- За счет чего можно увеличить потребление металлолома на внутреннем рынке, сократить издержки на перевозку? Какие предприятия на Северо-Западе готовы принимать лом? Нужно ли создание новых предприятий и есть ли интерес к инвестициям в этой сфере?
К участию приглашаются: представители ломопереработчиков, транспортных и промышленных предприятий, банков, профессиональных объединений, а также эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская
+7 905 280 68 05
td@fontanka.ru