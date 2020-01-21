За цифровизацию и связь в России теперь будет отвечать Максут Шадаев. Он сменил на должности профильного министра Константина Носкова

Владимир Путин 21 января назначил Максута Шадаева главой министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Константин Носков не проработал на этой должности и двух лет.

Максут Шадаев пришел в министерство из «Ростелекома», где в 2018 году был вице-президентом по цифровым вопросам, а в 2019-м возглавил дочернюю компанию – РТ-Лабс. До этого, еще в нулевых, он работал в Минсвязи, а затем – в администрации президента и правительстве Московской области, где был министром государственного управления, информационных технологий и связи.

Константин Носков получил должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в 2018 году, во время формирования нового состава правительства. Его предшественником на посту был Николай Никифоров (при нем в названии министерства не было словосочетания «цифровое развитие»). Прежде чем стать министром, Константин Носков на протяжении шести лет руководил аналитическим центром при российском правительстве. Карьеру государственного служащего он начинал в министерстве экономического развития, а до этого – в начале нулевых – успел поработать аналитиком на телеканале НТВ.



