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Власть
21.01.2020 20:57
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Министром труда стал замглавы Минфина Антон Котяков

Министерство труда и социальной защиты России возглавил Антон Котяков, который до сих пор занимал должность заместителя министра финансов. Указ об этом, согласно сайту Кремля, 21 января подписал президент Владимир Путин.

Антон Котяков стал замглавы Минфина в 2017 году, проработав три года до этого в администрации Московской области (на посту министра сначала финансов, а затем экономики). Карьеру он начинал в Самарской области: пришел на работу в региональный департамент управления финансами, будучи двадцатилетним студентом, и проработал там на разных должностях до 2012 года. Затем на протяжении двух лет руководил управлением совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства.

На должности министра труда и социальной защиты Антон Котяков сменил Максима Топилина. Он проработал на этом посту почти восемь лет. Карьеру Топилин начинал в конце восьмидесятых в НИИ труда Госкомтруда СССР бок о бок с Татьяной Голиковой, сохранившей, в отличие от Топилина, должность в новом составе правительства (президент переназначил ее вице-премьером). Впоследствии работал в аппарате правительства России, был замминистра труда, руководил Федеральной службой по труду и занятости, был главным государственным инспектором труда и заместителем министра здравоохранения и социального развития.


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