Ракетка вместо шпаги. Олег Матицын возглавил министерство спорта вместо Павла Колобкова

В новом составе российского правительства Олег Матицын сменил Павла Колобкова на посту министра спорта. Соответствующий указ подписал 21 января Владимир Путин.

Олег Матицын работал в государственной академии физической культуры, (сейчас – Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризм, был деканом факультета индивидуального профессионального образования, а затем ректором и президентом университета. Кроме того в 2005—2015 гг. возглавлял Российский спортивный студенческий союз. Является профессиональным игроком в настольный теннис, является мастером спорта и заслуженным тренером.

Павел Колобков был назначен министром спорта осенью 2016 года вместо Виталия Мутко, который перешел на должность вице-премьера. До этого с 2010 года Колобков был заместителем главы ведомства (сначала министерства спорта, туризма и молодёжной политики, а с 2012 года — министерства спорта). Является олимпийским чемпионом 2000 года по фехтованию, шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В конце 2019 года Колобкову тайно был вручен орден Александра Невского. Незадолго до этого ВАДА на четыре года лишило Россию права принимать участие в международных спортивных мероприятиях из-за антидопинговых



