Министерство просвещения возглавил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Ольга Васильева получила незачет

Новым министром просвещения России стал Сергей Кравцов, который до сих пор руководил Рособрнадзором. Как говорится на сайте Кремля, указ о его назначении подписал 21 января Владимир Путин.

Сергей Кравцов руководил Рособрнадзором на протяжении последних шести лет. На работу в министерство образования он пришел еще в 2002 году, проработав несколько лет в Институте управления образованием Российской академии образования, а с 2004 по 2008 год был помощником главы Рособрнадзора Виктора Болотова. После этого Сергей Кравцов возглавил Федеральный центр тестирования – структуру, которая разрабатывает процедуру проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже в 2009 году он перешел на должность руководителя Института управления образованием РАО, спустя два года вернулся на работу в министерство образования и науки, чтобы в августе 2013 года возглавить Рособрнадзор.

На должности главы Рособрнадзора Сергей Кравцов сменил Ивана Муравьева, ушедшего в отставку на фоне многочисленных нарушений в ходе экзаменационной кампании.

До сих пор министерством просвещения России руководила Ольга Васильева. Она стала членом правительства в 2016 году. Тогда Васильева получила должность министра образования и науки, а спустя два года, после реорганизации ведомства, возглавила министерство просвещения. Карьеру в государственных органах Ольга Васильева начала в 2012 году, когда пришла сначала в департамент культуры правительства России, а затем в управление общественных проектов администрации президента. До того, как начать политическую деятельность, Ольга Васильева занималась преподаванием и наукой. Ее научные интересы лежат в области государственно-церковных отношений: именно этому были посвящены ее кандидатская и докторская диссертации. В конце девяностых – начале нулевых Ольга Васильева работала в центре истории религии и церкви института российской истории РАН, затем стала руководителем кафедры государственно-конфессиональных отношений РАНХИГС и преподавателем Сретенской духовной академии.



