Министром науки стал ректор Тюменского университета Валерий Фальков. Правительство покинул Михаил Котюков

Новым министром науки и высшего образования России стал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Его назначил своим указом 21 января президент Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

Валерий Фальков – один из членов рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, созданной Владимиром Путиным. На посту главы министерства науки и высшего образования он сменил Михаила Котюкова.

Михаил Котюков стал членом правительства в 2018 году, став первым руководителем ведомства, созданного в результате реформы Минобрнауки. На протяжении предыдущих пяти лет Михаил Котюков был бессменным руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которое было создано в рамках реформы Российской академии наук и управляло ее имуществом и институтами. Он финансист: до назначения на пост главы ФАНО работал замминистра финансов РФ. Политическую карьеру Михаил Котюков начинал в команде Александра Хлопонина, который в нулевые руководил Красноярским краем: работал его заместителем и покинул регион вслед за ним в 2010 году.



