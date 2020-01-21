«Все, что добыто непосильным трудом, должно быть хорошо использовано». Путин встретился с новым составом правительства, Мишустин начал с нацпроектов

Президент России Владимир Путин провел встречу с новым составом правительства России. Трансляцию заседания вечером 21 января вел телеканал «Россия 24».

Путин поздравил новых членов кабмина с назначениями и подчеркнул, что это большой вызов для всех собравшихся.

«В вашем успехе заинтересованы не только те, кто находятся в этом зале, вся страна в этом заинтересована <...> Все, что добыто непосильным трудом, скажу с небольшой иронией, должно быть хорошо использовано», – подчеркнул президент.

Путин также заявил, что в первую очередь необходимо заниматься социально-экономическим развитием страны и выполнением целей национальных проектов.





«Хочу вас поздравить с назначением в правительство Российской Федерации»: Владимир Путин приехал в Белый дом на встречу с новым кабинетом министров pic.twitter.com/OoRvNmfzP2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 21, 2020

Новый премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил Путина за доверие. Сразу после встречи с президентом глава кабмина начал первое заседание нового правительства. Он также подчеркнул, что кабмин должен «более активно реализовывать нацпроекты», а также «добиться повышения темпов роста экономики».

Напомним, 21 января Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Полный список министров читайте на "Фонтанке".