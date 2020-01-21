Бывший руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко сменил Веронику Скворцову на посту главы Минздрава

Михаил Мурашко в новом составе российского правительства будет возглавлять министерство здравоохранения. До сих пор он возглавлял Росздравнадзор.

Соответствующий приказ подписал 21 января президент Владимир Путин. Владимир Мурашко родился в 1967 году в Свердловске. В его карьере есть должности главного врача Республиканского перинатального центра Агентства Республики Коми по здравоохранению и министра здравоохранения Республики Коми. С 2015 года возглавлял Росздравнадзор.

Напомним, Вероника Скворцова возглавила Минздрав в 2012 году, в должности заместителя министра работала с 2008 года. До этого, еще с 1997 года руководила кафедрой фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета. С 2004 г является член-корреспондентом РАМН, а в 2005 г. возглавила НИИ инсульта Российского государственного медицинского университета.



