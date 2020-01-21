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Власть
21.01.2020 20:37
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Владимир Путин подписал указы о назначении министров в новом составе правительства. Читайте весь список на «Фонтанке»

Владимир Путин назначил глав министерств в составе правительства Михаила Мишустина.

  • Министерство здравоохранения возглавил Михаил Мурашко
  • Министерство культуры – Ольга Любимова
  • Министерство науки и высшего образования – Валерий Фальков
  • Министерство природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин
  • Министерство промышленности и торговли – Денис Мантуров
  • Министерство просвещения – Сергей Кравцов
  • Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов
  • Министерство сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев
  • Министерство спорта – Олег Матыцин
  • Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Владимир Якушев
  • Министерство транспорта – Евгений Дитрих
  • Министерство труда и социальной защиты – Антон Котяков
  • Министерство финансов – Антон Силуанов
  • Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев
  • Министерство экономического развития – Максим Решетников
  • Министерство энергетики – Александр Новак
  • Министерство внутренних дел – Владимир Колокольцев
  • Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий- Евгений Зиничев
  • Министерство иностранных дел – Сергей Лавров
  • Министерство обороны – Сергей Шойгу
  • Министерство юстиции – Константин Чуйченко

Ранее стало известно также об обновленном составе вице-премьеров.

Предыдущий состав российского правительства был утвержден в мае 2018 года, после президентских выборов. Должность первого зампреда правительства получил тогда министр финансов Антон Силуанов, а среди вице-премьеров появилось четыре новых человека: Татьяна Голикова (до тех пор возглавлявшая Счетную палату), Максим Акимов (работавший первым заместителем главы аппарата правительства), Алексей Гордеев (бывший полпред президента в ЦФО) и Юрий Борисов (в прошлом замминистра обороны). Руководить аппаратом правительства в 2018 году стал Константин Чуйченко, бывший начальник контрольного управления президента. Кроме того, на должностях вице-премьеров тогда президент переназначил Ольгу Голодец, Дмитрия Козака и Виталия Мутко. Сохранил тогда свою должность и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Полтора года назад на должности министров перешли, в частности, трое руководителей регионов: глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев – министром строительства, амурский губернатор Александр Козлов – министром Дальнего Востока. Сменился тогда и министр чрезвычайных ситуаций: ведомство возглавил перешедший с поста замглавы Федеральной службы безопасности Евгений Зиничев. Руководить министерством транспорта в 2018 году стал Евгений Дитрих (сменил на этом посту нынешнего вице-губернатора Петербурга Максима Соколова), министерством по делам сельского хозяйства – сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев (вместо Александра Ткачева). Министром по делам Северного Кавказа стал в 2018 году Сергей Чеботарев (пришел на смену Льву Кузнецову).


Кадровым перестановкам в правительстве России в 2018 году предшествовала реорганизация ведомств. Так, министерство образования и науки полтора года назад разделили на два: министерство просвещения во главе с Ольгой Васильевой и министерство науки и высшего образования, на должность руководителя которого пришел Михаил Котюков. К названию министерства связи и массовых коммуникаций добавили словосочетание «цифровое развитие», его возглавил в 2018 году Константин Носков.

Переназначены в 2018 году были министр иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, юстиции Александр Коновалов, здравоохранения Вероника Скворцова, культуры Владимир Мединский, энергетики Александр Новак, спорта Павел Колобков, промышленности и торговли Денис Мантуров, труда и соцзащиты Максим Топилин, экономразвития Максим Орешкин.

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