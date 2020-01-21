Новым министром культуры стала Ольга Любимова. Она снимала кино о православии

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 21 января, говорится на сайте Кремля.

Ольга Любимова родилась в 1980 году в семье театроведа и театрального критика Бориса Любимова (сейчас Любимов исполняет обязанности ректора Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина). Окончила факультет театроведения ГИТИС и журфак МГУ, начала карьеру как тележурналист: к примеру, выпускала религиозные программы «Ортодокс», «Православный календарь». В 2016 году Любимова возглавила на Первом канале дирекцию социальных и публицистических программ.

С Минкультом сотрудничает с 2015 года, когда стала советником в департаменте кинематографии, а в 2018-м — и руководителем этого же подразделения. С периодом работы Любимовой связан как ряд успехов, так и ряд скандалов. Фильм Антона Мегердичева «Движение вверх» в 2018 году стал самой кассовой российской лентой в истории, собрав в прокате больше трех миллиардов рублей. Одновременно минкульт стремился ограничить показ иностранного кино, особенно в праздничные даты и на новогодних каникулах. Проблемы с выходом в прокат испытывали и отечественные фильмы, такие, как «Братство» Павла Лунгина .

На посту главы Минкульта Любимова сменила Владимира Мединского. Он был назначен министром культуры в мае 2012 года, до того был депутатом Госдумы двух созывов. Является председателем Российского военно-исторического общества, а также автором серии книг в жанре документальной прозы «Мифы о России». Среди них есть такие как «О русском пьянстве, лени и жестокости» и «О русском воровстве, особом пути и долготерпении». В 2012 года написал роман «Стена», посвященный событиям Смутного времени. Среди прочего, является автором мема про «Рашку-говняшку» и докторской диссертации, которую требовали признать ненаучной.





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