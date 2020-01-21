Шойгу, Колокольцев и Лавров сохранили свои министерские портфели. Министр юстиции - новый

Владимир Путин оставил ряд министров из правительства Медведева в новом правительстве Мишустина.

Так, согласно указу, который появился на официальном сайте Кремля, Сергей Шойгу остается министром обороны. Возглавлять МВД по-прежнему будет Владимир Колокольцев. Главным спасателем остается Евгений Зинченко, а главой МИД – Сергей Лавров.

Министром юстиции назначен Константин Чуйченко.

Константин Чуйченко до последнего времени занимал должность зампреда правительства – руководителя его аппарата. На посту главы Минюста он сменил Александра Коновалова, который занимал эту должность с 2008 года. Константин Чуйченко вошел в правительство в 2018 году. До того, как получить должность вице-премьера, он на протяжении десяти лет руководил контрольным управлением президента России (куда пришел на смену нынешнему губернатору Петербурга Александру Беглову). Чуйченко – однокурсник бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева: он вместе с ним закончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета. В конце восьмидесятых работал в районной прокуратуре Ленинграда, затем служил в органах госбезопасности. В начале нулевых (2002 – 2008) работал на посту руководителя юридического управления ПАО «Газпром» и входил в состав правления компании. А с 2004 по 2008 год также занимал пост исполнительного директора компании «Росукрэнерго АГ» – посредника при поставках газа на Украину и в Евросоюз.





О судьбе его предшественника – Александра Коновалова пока ничего не известно. Образование Коновалов получил на юридическом факультете СПбГУ, после этого был помощником прокурора Выборгского района, прокурором Московского района, первым заместителем городского прокурора, прокурором Башкирии и полпредом президента в Приволжском федеральном округе.