В ОСК посчитали недопустимым называть журналистов «твари пиндосовские»

В Объединённой судостроительной корпорации прокомментировали эмоциональный пост пресс-секретаря мурманского судоремонтного завода № 10 Ольги Поповой, которая назвала журналистов «твари пиндосовские».

«Мы разберемся в обстоятельствах произошедшего конфликта и примем решение о дальнейших внутренних действиях. В любом случае считаем подобные неэтичные высказывания в адрес коллег-журналистов недопустимыми», — отметили в ОСК.







Издание «СеверПост» 21 января опубликовало заметку о долгах по зарплате судоремонтного завода № 10. Пресс-секретарь предприятия Ольга Попова написала большой комментарий, в котором назвала журналистов «тварями пиндосовскими», которых любят спонсировать наши «западные» друзья».







