Путин утвердил состав нового правительства. Известны имена всех вице-премьеров

В послании Совету Федерации Владимир Путин объявил, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первого ребенка. По статистике, большинство семей направляют деньги на улучшение жилищных условий. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на рынок в Петербурге и регионах.