Путин утвердил состав нового правительства. Известны имена всех вице-премьеров
Президент России Владимир Путин утвердил состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
У премьера будет девять заместителей. Первым заместителем стал стал бывший помощник по экономике Владимира Путина - Андрей Белоусов.
Новыми вице-премьерами станут Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев сохранят свои посты заместителей премьера.