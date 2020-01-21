СК передал дело об убийстве следователя Шишкиной в суд, один из обвиняемых – житель Петербурга

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о заказном убийстве следователя Евгении Шишкиной. Об этом сообщается на сайте ведомства 21 января.

Заказчиком убийства следствие считает Ярослава Сумбарева. Для исполнения он привлёк 18-летнего https://www.fontanka.ru/2019/03/07/105/ Абдулазиза Абдулазизова, жившего в Петербурге. Сумбарев под ником Мигель Морались (так звали известного мексиканского накобарона) общался с Абдулазизовым через мессенджер.

10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.

«В ходе следствия они полностью признали вину в совершенном преступлении. В результате проверок показаний на месте с Абдулазизовым в Москва-реке обнаружены выброшенные им пистолет и патроны», — добавили в ведомстве. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.







Шишкина расследовала уголовное дело о хакерах. Интернет-мошенники взламывали базы данных и получали доступ к личным кабинетам корпоративных клиентов на сайтах организаций, которые продают билеты на поезда и самолёты. Приговор по этому делу вынесли в декабре прошлого года.



