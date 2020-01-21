Как чеченский петербуржец Усманов пришел к покупке портрета Путина за $400 тыс.

"Предприниматель Кюри Усманов объявил о покупке картины «Всевидящий В.» кисти художника Дэвида Датуны". Усманов — давний герой наших публикаций. И в этой новости интересно буквально каждое слово.

автор картины - Давид Датуна

«Фонтанка» любит новости про искусство. В нашем городе сосредоточено множество его ценителей. И ничего удивительного не было в сообщении о покупке петербургским предпринимателем за 400 тысяч долларов картины актуального американского художника — дело обычное. Да, впечатляет, но не шокирует. Да, «Всевидящий В.» – это, на самом деле, выполненный в необычной технике портрет Владимира Путина. Ну да мало ли, у кого какие пристрастия — в нашем городе и не такое видали, и не к такому привыкли. Культурная столица ведь.

Однако корреспонденты «Фонтанки» знают покупателя уже давно, а читатели — все про него поняли еще раньше. «Он хороший парень, но денег там нет. Нормальный, безобидный человек, но я не слышал, чтобы у него был какой-то серьезный бизнес», – рассказал редакции петербургский бизнесмен, чья информация всегда подтверждалась журналистами в нескольких других источниках.

Откуда же у человека тогда деньги на покупку картины за 400 тысяч долларов? В рейтинге петербургских миллиардеров «ДП-2017» его активы были оценены в 2,4 млрд рублей. Это на 20% меньше, чем годом ранее. И больше, чем вдвое меньше, чем в 2015 году, когда он упоминался как крупный потенциальный инвестор городских проектов. После 2017 года в числе миллиардеров его не называли.

Там же приводится его бэкграунд: «до 2003 года – вице-президент ЗАО "Балтийское страховое общество", с 2005 года – главный советник финского концерта Lemminkainen». По образованию — строитель, окончил Грозненский государственный нефтяной технический университет. В 1996 году в Петербурге стал экономистом, получив диплом Финэка.





Сам Кюри Усманов на прямой вопрос «Фонтанки» о том, откуда у него деньги на дорогую картину, через посредников отвечает честно и открыто: «Я скромный человек со скромным достатком и доволен этим. Но картину купил из сбережений».

Беглый анализ базы данных СПАРК показывает: во многом это правда. Из действующих сейчас предприятий за Кюри Усмановым три юридических лица. Речь об ООО «ТФ Маяк» , которое торгует тканями, арендное микропредпририятие ООО «Латт» и ликвидируемое с октября прошлого года ООО «Крипто фонд», которое занималось предоставлением персональных услуг.

ООО «Латт» сейчас самое успешное предприятие бизнесмена. С 2017 года оно полностью принадлежит Кюри Усманову. Отметилось подрядами на обустройство дворовых территорий и строительстве теплового пункта для зеленогорского парка культуры и отдыха. Выручка по 2018 году — 16,8 млн рублей. Однако в графе «Прочие доходы» – 221 млн рублей.

Секрет прост – «Латт» продал тогда Высшей школе экономики здание ткацкой фабрики на углу Кантемировской улицы и Выборгской набережной. Официально, по государственному конкурсу, и цена точно известна — 177,5 млн рублей. Так что, может, и ошибаются собеседники «Фонтанки». Другой вопрос, что эта самая ткацкая фабрика – ООО «ТФ Маяк» Усманову принадлежит только на 10%. Остальное — у нескольких партнеров с куда большей долей участия, чем у любителя искусства Усманова. И в графе «Прочие расходы» у «Латта» за 2018 год — 186 млн рублей. Так что как там эти деньги распределялись, сейчас и не разберешься.

С ткацкой фабрикой тоже все непросто. Расцвет ее бизнеса пришелся на 2010 год, когда выручка составила 18,3 млн рублей. По итогам 2018 года — 18 000 (тысяч) рублей. Зато на сайте фабрики можно отыскать явственные следы любви ее владельцев к искусству — на этот раз — стихотворному. Вот что написано в разделе «О продукции»:

«Мы реализуем разные ткани.

На сайт заходите, увидите сами.





Продукция наша очень нужна

Для экономики просто важна.

К нам приезжайте, к нам приходите,

Если захочется, то позвоните.

С радостью встретим, ответим, поможем

Кофе нальем и чаечка предложем.

В мирной беседе за круглым столом

С улыбкой взаимной руки пожмем».*

(* – орфография неизвестного автора сохранена – прим.ред.)

Есть у покупателя «Всевидящего В.» и благотворительный фонд помощи детям и молодежи в культуре, спорте и просвещении «Будущее родины», но это уже явно для души. Хотя, кто-то, может, и недоволен его работой. Например, сейчас в арбитраже рассматривается иск к «Будущему Родины» почти на миллион рублей за оказанные, но неоплаченные туристические услуги.

Отметился Кюри Усманов и на поприще развития гражданского общества. В 2013-2015 годах у него и организация специальная для этих целей была, которая так и называлась: «Фонд развития гражданского общества». В партнерах у него был известный правозащитник Александр Брод, сейчас – член президентского Совета по правам человека. В 2014 году — как раз, когда ФРГО Усманова еще не закрылось, Брод стал звездой новостных агентств, комментируя в качестве наблюдателя выборы главы ДНР. А в нашем городе в последний раз отметился минувшим летом, став проводником конструкции с «дачным» голосованиям на выборах губернатора.

В хронике «Фонтанки» он попадал не раз. Впервые — в 2013 году связи с загадочным Делом о пропавшем британском инвесторе для Яхтенного моста. Кюри Усманов там выступал владельцем фирмы «Эксперт-инвест», которая как-то — не очень сейчас разберешься, как именно, – была связана с тем самым инвестором. Да и сам был не промах: как выяснили журналисты, в 2014 году официально представлял интересы петербургского комитета по инвестициям в Монако и даже организовывал встречу местной русской диаспоры с председателем комитета Ириной Бабюк.

Второй раз в поле зрения редакции «Фонтанки» Кюри Усманов попал в 2018 году, когда возглавил женский баскетбольный клуб «Спартак». Он обещал, что поднимет его из пепла за счет частных денег, но так уж вышло, что всего спустя полгода в ходе аудиторской проверки ГУП «Водоканал» выяснилось, что это именно госпредприятие спонсировало баскетболисток. А были ли в этом проекте личные деньги Усманова или кого-то еще из предпринимателей — то неведомо.

Что же до самой картины, то она действительно необычная. Человеку, не привыкшему к серьезному искусству, сразу не понять. «Фонтанка» отыскала отзывы о творчестве Давида Датуны, американца, родившегося в Тбилиси, тех, кто в этом знает толк. Спрос на творчество художника наблюдается. Так, портрет Стива Джобса был продан, как сообщалось, на выставке в Майами за 210 тыс. долларов.

«Давид Датуна – художник с огромным потенциалом. Каждый проект выявляет новые грани его таланта.... Его новаторский стиль задает новые тренды в развитии современного искусства", – считает галеристка Татьяна Миронова . Именно она, кстати, и организовывала его экспозицию в Майами, когда была продан портрет основателя Apple.

"Смешивая технологии и искусство, Датуна дает нам захватывающую возможность ощутить то, что мы не могли бы почувствовать, глядя на традиционное искусство. Американский художник накладывает на холсты сотни контактных линз, от этого картины становятся словно расколотыми, свет льется от них во всех направлениях", – говорится в книге "Интерактивный цифровой нарратив: история, теория и практика", изданной в США.

Самой дорогой своей работой маэстро называет инсталяцию «Водянова-Любовь миллионов», которая вроде бы ушла за 600 тыс. евро. Стоят ли его картины тех денег, что фигурируют в пресс-релизах — вопрос к профессионалам.

«Это моя обычная цена за примерно такие работы, – отвечает через представителя Давид Датуна на вопрос «Фонтанки» о цене за «Всевидящего В.» – Цены были сформированы западным рынком более 15 лет назад».

Денис Лебедев, "Фонтанка.ру"