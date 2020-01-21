Двое суток ареста получил пассажир московского метро за нежелание отдавать сумку на досмотр

Пассажир столичной подземки отказался ставить сумку в рентген-аппарат, решил пройти в метро без досмотра. Суд оценил это в двое суток ареста.

Как сообщает агентство «Москва» 21 января со ссылкой на пресс-службу метро, инцидент произошел на станции метро «Волоколамская». 33-летний пассажир не отдал сумку на досмотр, прошел за турникет и был задержан:

«Мужчина мотивировал свои действия беспокойством о том, что рентгеновское излучение испортит продукты в его сумке. На пассажира составили протокол о нарушении требований в области транспортной безопасности. Мировой суд назначил ему двое суток ареста».







Отметим, что, по вышеуказанному закону, пассажира могут попросить пройти досмотр и предоставлять багаж, ручную кладь или предметы для проверки на интроскопе. В случае отказа от досмотра метрополитен может не пустить в подземку такоего человека.

Как отмечает «Медуза», Всемирная организация здравоохранения признала воздействие рентгеновского излучения на продукты питания безопасным.



