Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +1
$ 61.86р
68.62р
21:12 21.01.2020
Расширенный поиск

Общество
21.01.2020 19:08
Печать

Роспотребнадзор: Российские ученые за неделю нашли способ оперативно выявлять коронавирус нового типа

Средства для лабораторной диагностики нового патогена нашли ученые научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» менее чем за 7 дней с момента публикации информации о генетической последовательности вируса. Об этом 21 января сообщает Роспотребнадзор.

Результаты, как уверяет ведомство, можно получить за 2–4 часа:

«Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или подозрительного на заболевание человека».


 

Помимо этого новые способы позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях:


«Разработаны два независимых средства для диагностики. Одно выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV, а второе может использоваться как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления другого опасного заболевания – «тяжелый острый респираторный синдром» (ТОРС или SARS), также известного как «атипичная пневмония». Разработанные наборы позволяют обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что делает возможным осуществление экстренной лабораторной диагностики случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом 2019-nCoV».


 

Все это помогает Роспотребнадзору в защите граждан России от проникновения вируса из стран, где уже начинает массово фиксироваться заболевание. Помимо тщательной проверки всех прибывших из стран Юго-Восточной Азии, особенно КНДР, обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО «Группа ЛСР»
      21.01.2020 18:01

      «Группа ЛСР» начала гидронамыв на песчаном карьере «Воронцовское»

      Компания «ЛСР. Базовые», входящая в «Группу ЛСР», начала отгрузку добытого методом гидронамыва песка на карьере «Воронцовское», таким образом, компания расширила свой ассортимент продукции. До 2020 года добыча песка на карьере велась только сухоройным способом.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      21.01.2020 18:00

      Жители «Образцовых кварталов» приняли участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном прорыву блокады

      19 января жители малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» приняли участие в масштабном общегородском легкоатлетическом пробеге «Пулково – Пушкин».
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      21.01.2020 16:45

      Открылась школа, построенная РСТИ

      20 января состоялась торжественная церемония открытия школы № 219, которую холдинг РСТИ (Росстройинвест) построил в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
      Группа «Эталон»
      21.01.2020 16:22

      В ЖК «Эталон на Неве» от Группы «Эталон» началась кирпичная кладка наружных стен

      Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса класса бизнес-лайт «Эталон на Неве», который возводится на первой береговой линии Невы в 7 минутах ходьбы от станции метро «Елизаровская».
      RBI
      21.01.2020 13:00

      Ждёте пополнения? Получайте скидку на квартиру в EcoCity

      Компания «Северный город» (входит в Группу RBI) завершила строительство поселка EcoCity близ деревни Мистолово во Всеволожском районе. Передача ключей уже в этом году. Для семей с детьми и семей, ожидающих пополнения, – особые условия покупки.
      Фото: Роман Киташов/ предоставлено ПАО «Энергомашбанк»
      21.01.2020 11:24

      Энергомашбанк подарил городу концерт ко Дню прорыва блокады Ленинграда

      20 января 2020 года в БКЗ «Октябрьский» состоялся XII концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда «Ленинградская встреча». Организатором праздничного мероприятия традиционно выступил ПАО «Энергомашбанк».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      21.01.2020 11:11

      Банк «Санкт-Петербург» и Группа компаний «Автомир» заключили соглашение о сотрудничестве

      Филиал Банка «Санкт-Петербург» в г. Москве и один из крупнейших игроков на российском авторынке Группа компаний «Автомир» заключили соглашение о сотрудничестве.
      ГК «КВС»
      21.01.2020 10:47

      В микрогороде «Новое Сертолово» открылся детский медицинский центр

      Инфраструктура микрогорода «Новое Сертолово» от ГК «КВС» была расширена. В январе в микрорайоне открылась детская клиника.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      21.01.2020 09:52

      «Главстрой Санкт-Петербург» вошел в ТОП-3 застройщиков региона по итогам года

      «Главстрой Санкт-Петербург» занял третье место среди застройщиков региона по объемам ввода жилья в 2019 году. В завершившемся году компания построила 3 социальных объекта, 3 дорожных участка и заключила крупнейший в Санкт-Петербурге договор проектного финансирования.
      Setl Group
      20.01.2020 14:58

      «Петербургская Недвижимость» предлагает скидки на коммерческие помещения

      До конца января действует специальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в домах Setl Group со скидкой 10%.
      ЗАО "Инвестторг"
      20.01.2020 13:43

      ЖК «Геометрия» от СК «Инвестторг»: темпы роста

      Жилой комплекс «Геометрия», который строительная компания «Инвестторг» возводит в городе Кудрово, радует высокими темпами роста.
      ГК «Ленстройтрест»
      20.01.2020 13:27

      ГК «Ленстройтрест» открыла дополнительный офис продаж

      Новый отдел продаж застройщика расположился в Красногвардейском районе, на площади Карла Фаберже 8Б, всего в трех минутах ходьбы от ст. м. «Ладожская» и 10-15 минутах езды от делового центра Санкт-Петербурга. Здесь находится стильный, современный бизнес-центр «Русские самоцветы».