Роспотребнадзор: Российские ученые за неделю нашли способ оперативно выявлять коронавирус нового типа

Средства для лабораторной диагностики нового патогена нашли ученые научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» менее чем за 7 дней с момента публикации информации о генетической последовательности вируса. Об этом 21 января сообщает Роспотребнадзор.

Результаты, как уверяет ведомство, можно получить за 2–4 часа:

«Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или подозрительного на заболевание человека».







Помимо этого новые способы позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях:





«Разработаны два независимых средства для диагностики. Одно выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV, а второе может использоваться как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления другого опасного заболевания – «тяжелый острый респираторный синдром» (ТОРС или SARS), также известного как «атипичная пневмония». Разработанные наборы позволяют обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что делает возможным осуществление экстренной лабораторной диагностики случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом 2019-nCoV».







Все это помогает Роспотребнадзору в защите граждан России от проникновения вируса из стран, где уже начинает массово фиксироваться заболевание. Помимо тщательной проверки всех прибывших из стран Юго-Восточной Азии, особенно КНДР, обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами.