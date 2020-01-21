Хет-трик Кокорина помог «Зениту» победить в товарищеском матче со счетом 10:0

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился 21 января товарищеский матч на сборах в Катаре против местного «Аль-Увайнаха». Петербуржцы выиграли со счётом 10:0.

Три гола забил нападающий Александр Кокорин, чье появление в стартовом составе стало настоящим сюрпризом из-за утренних новостей о его переходе в ФК «Сочи».

Ранее футбольный клуб «Сочи» объявил на всех своих официальных ресурсах о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Также информацию о состоявшейся аренде подтвердила пресс-служба Российской премьер-лиги. Однако сам «Зенит» до сих пор не сделал по этому поводу ни одного заявления.

Более того, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в ответ на претензии одного из болельщиков в «Инстаграме» написал, что Кокорин ему по-прежнему нужен. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».



