«Это не смертный приговор». Оззи Осборн заявил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона

Основатель Black Sabbath Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. Весной музыкант с семьей поедут на лечение в Швейцарию.

«Это было ужасно сложно для нас... Я выступил со своим последним шоу в канун Рождества. Потом я неудачно упал. Мне провели операцию на шею, которая скрутила мне все нервы», – цитирует 21 января слова 71-летнего Осборна в эфире программы Good Morning America РИА Новости.

«Это форма болезни Паркинсона... Это не смертный приговор, но это влияет на нервы в твоем организме», – добавила жена музыканта Шерон Осборн.

Супруга Осборна уверила поклонников, что они приложат все усилия, чтобы улучшить состояние Оззи Осборна:





«Мы практически дошли до той точки в этой стране, когда мы не можем обратиться куда-то еще, потому что здесь мы получили все ответы, которые могли. Поэтому в апреле мы едем к профессору в Швейцарию», – сообщила Шерон Осборн.

О том, что со здоровьем Оззи Осборна не все в порядке, заговорили в октябре 2019 года, когда он перенес даты концертного тура в Европе. Тогда было объявлено, что это произошло в связи с восстановлением после обострения старой травмы на фоне пневмонии.



