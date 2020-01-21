«Твари пиндосовские». Пресс-секретарь мурманского завода ответила на заметку журналистов о долгах по зарплате

Пресс-секретарь мурманского судоремонтного завода № 10, который входит в Объединённую судостроительную корпорацию, эмоционально выступила в Интернете. Ольга Попова решила ответить журналистам оскорблениями.

Издание «СеверПост» 21 января опубликовало заметку о долгах по зарплате судоремонтного завода № 10. Сумма невыплат достигла 16 млн рублей, без денег остались 600 человек. Государственная инспекция по труду привлекла генерального директора Евгения Зудина и его предприятие к административной ответственности.

Пресс-секретарь судоремонтного завода № 10 Ольга Попова в социальной сети ответила на заметку большим комментарием. В нём она назвала журналистов «тварями пиндосовскими». «Таких бойцов «демократии» и свободы слова очень любят спонсировать наши «западные» друзья», — написала она.



