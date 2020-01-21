Россия вышла в финал юношеских ОИ, забив 10 шайб финнам

Победой сборной России по хоккею завершился 21 января полуфинальный матч юношеской Олимпиады в Лозанне (Швейцария) против Финляндии. Россияне выиграли со счётом 10:1 (3:0, 3:1, 4:0).

Кто завтра играет с американцами за золото Юношеской Олимпиады? Наши ребята! ??

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Мощно обыграли финнов в полуфинале (10:1) — и уже готовимся к завтрашнему матчу.

?#снамироссия pic.twitter.com/VOrP75m0cQ — Хоккей России (@russiahockey) January 21, 2020

В финале команда России сыграет со сборной США, которая в 1/2 финала со счетом 2:1 победила Канаду. Матч за золото (равно как и за бронзу) пройдет в среду.



