Северная Корея закрывает границу, чтобы защититься от коронавируса

Из-за распространения коронавируса 2019-nCoV власти КНДР приняли решение временно закрыть границу для иностранных туристов. Об этом сообщило агентство Reuters 21 января.

Большинство туристов приезжают в Северную Корею из Китая. Закрытые границы — мера профилактики распространения вируса, активно захватывающего Поднебесную. Запрет начнёт действовать с 22 января.

Напомним, первый случай заражения за пределами Китая был зафиксирован в Южной Корее. Более подробно о 2019-nCoV и его опасности для России читайте в материале «Фонтанки».



