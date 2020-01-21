«Метрострой» хочет заключить мировое соглашение со Смольным по искам на 10 млрд рублей. Власти предложений пока не получали

Судебный спор между Дирекцией транспортного строительства (ДТС) и компанией «Метрострой» о деньгах за строительство «Новокрестовской» и «Беговой» может закончиться мировым соглашением. Об этом 21 января «Фонтанке» сообщили в дирекции.

ДТС требовала с «Метростроя» 2,5 млрд рублей за невыполненные работы на продолжении зеленой линии метро. Позднее сумма снизилась до 847 млн рублей. Компания, в свою очередь, рассчитывала через суд получить 8,1 млрд рублей за работы на «Новокрестовской» и «Беговой» и 356 млн рублей пени. Шаг к миру сделал «Метрострой» – именно строитель городской подземки подал ходатайство о проведении примирительной процедуры. Произошло это после того, как ДТС потребовала провести судебную экспертизу «по предъявленным, но не выполненным работам».

В ДТС поддержали ходатайство о примирительной процедуре, но отметили, что по состоянию на 16 января никаких конкретных предложений от компании не получили. При этом предположили, что ОАО «Метрострой» частично может признать иск. Строитель городской подземки, в свою очередь, дружелюбно отметил: «Стороны намерены провести переговоры, целью которых является возможность урегулирования споров мирным путем».

Напомним, что иск к создателю петербургского метро ДТС подала в январе 2019 года. Встречные требования «Метрострой» выдвинул в июле 2019-го. Сами станции «Новокрестовская» и «Беговая» были открыты в мае 2018-го. К осени того же года у ГУП «Петербургский метрополитен» скопилось более 1000 претензий к новым станциям зеленой линии, а зимой из интерьеров новой подземки сняли часть плитки. В этом состоянии станции пребывают и по сей день. Стоит отметить, что оба объекта возводились в спешке к чемпионату мира по футболу, и, например, «Беговая» была построена почти в два раза быстрее стандартных сроков возведения таких объектов.



