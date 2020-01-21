Apple разрешила ФБР рыться в iCloud без шифрования. Павел Дуров заявил, что облако превратилось в «инструмент для наблюдения»

Корпорация Apple отказалась от планов разрешить пользователям iPhone полностью шифровать резервные копии своих устройств в сервисе iCloud.

Как пишет 21 января Reuters со ссылкой на шесть источников, компания сделала так после жалобы ФБР, поскольку шифрование данных могло помешать расследованиям, проводимым бюро.

«iCloud теперь официально инструмент для наблюдения. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), являются частью проблемы», – заявил Дуров.

Об угрозе персональным данным создатель Telegram предупреждал еще в конце 2019 года. И посоветовал избавиться от любимого мессенджера российских силовиков.



