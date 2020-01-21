«Группа ЛСР» начала гидронамыв на песчаном карьере «Воронцовское»

ПАО «Группа ЛСР»

Компания «ЛСР. Базовые», входящая в «Группу ЛСР», начала отгрузку добытого методом гидронамыва песка на карьере «Воронцовское», таким образом, компания расширила свой ассортимент продукции. До 2020 года добыча песка на карьере велась только сухоройным способом.

— Запуск гидронамыва на карьере «Воронцовское» позволил нам расширить географию отгрузок обогащенного песка, — отмечает Сергей Бегоулев, генеральный директор «ЛСР. Базовые». — Это стало логичным шагом, продолжающим стратегию компании по укреплению позиций на рынке строительных материалов. Отмечу, что опыт компании в гидронамыве насчитывает почти 45 лет, а вот для новичков начинать процесс «с нуля» может стать неподъемной задачей: инвестиции в производство обогащенного песка начинаются от 100 млн рублей.

Обогащенный песок, получаемый способом гидронамыва, обладает большим коэффициентом фильтрации, более упорядоченным гранулометрическим составом и содержит меньше пылевидных и глинистых частиц. Такой песок можно применять в общестроительных работах, строительстве дорог (в том числе засыпки нижних слоев оснований и обустройстве дренирующих и морозозащитных слоев), и производстве товарного бетона, железобетонных изделий, а также сухих строительных смесей. На сегодняшний момент, по оценкам экспертов компании, обогащенный песок занимает примерно четверть от всего объема рынка песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Обогащение материала происходит способом гидромеханизации. Песок добывается из обводненной части месторождений с помощью специальных земснарядов, которые производят разрыхление грунта водой (образование пульпы) и транспортировку по трубам для укладки песка на карты намыва. Затем излишки воды выводятся с карт намыва.

Карьер «Воронцовское» начал свою работу в 2015 году. Планируется, что в сутки карьер сможет отгружать более 1,5 тысяч кубометров обогащенного песка. Общие запасы в месторождении составляют порядка 100 млн. кубометров. Для клиентов предусмотрен самовывоз товара, возможна доставка непосредственно на объект строительства.

Напомним, что «ЛСР. Базовые» ведут добычу песка в карьерах в Выборгском, Всеволожском и Тосненском районах Ленинградской области. Компания является единственной в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, осуществляющей добычу морского песка и формирование новых намывных территорий.

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