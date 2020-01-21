«Ни из чего раздули статью». Посольство РФ в Швейцарии опровергает информацию о российских сантехниках-«шпионах» с дипломатическими паспортами

Российская дипмиссия в Швейцарии опровергла сообщения СМИ о том, что приехавшие из РФ в Давос сантехники с дипломатическими паспортами устанавливали на бизнес-форуме прослушивающие устройства.

«В статье приведено заявление полиции, согласно которому она ничего подозрительного не обнаружила. В очередной раз в прессе ни из чего раздули статью», – цитирует 21 января заявление секретаря посольства России Станислава Смирнова ТАСС.

По его словам, дипломатические паспорта выдают только «высокопоставленным чиновникам», поэтому никакие сантехники не могли ими пользоваться. Расследование газеты Tages-Anzeiger в посольстве посчитали «неуместной шуткой».

Напомним, что 21 января швейцарские СМИ написали со ссылкой на полицию кантона Граубюнден о задержании в августе 2019-го двух россиян с дипломатическими паспортами. Один из них представился сантехником. Следователи посчитали подозрительным, что представители этой профессии собираются провести почти месяц в месте, где через полгода будет встречаться мировая элита. В итоге полиция констатировала, что «не было никаких признаков преступных действий», а россиян отпустили.



