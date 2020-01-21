Стрельба охранника Серёжи попала на видео. Вместе с пистолетом в машине он возил инструкцию к нему

Нелепая блажь охранника Серёжи из Ломоносова, обернувшаяся для него уголовным делом, зафиксирована документально – с помощью камеры наружного видеонаблюдения.

Запись выложил 21 января паблик «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». На ней видно стоящую машину и несколько сполохов с водительской стороны – выстрелов.

Вечером 19 января в Ломоносове, напомним, 27-летний мужчина по имени Сергей, работающий охранником, сидя в своём «Мерседесе», решил пострелять холостыми. О происшествии в полицию сообщили встревоженные местные жители. Стрелка быстро нашли. В салоне его «Мерседеса» обнаружились охолощенный пистолет Макарова, магазин к ПМ и руководство по эксплуатации пистолета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).







