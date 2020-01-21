Дуров может получить американского союзника в борьбе за криптовалюту Gram
Представители Палаты цифровой коммерции, защитники права блокчейн-бизнеса в США, хотят участвовать в разбирательстве Комиссии по ценным бумагам (SEC) и Telegram.
Как пишет 21 января The Bell, палата может присоединиться к делу в качестве третьей стороны. Специалисты не знают, нужно ли признавать Gram ценной бумагой. Но считают, что нельзя считать токены TON таковыми только потому, что они являются цифровым активом и предметом инвестиционного контракта. На этом как раз настаивает SEC, и таким образом Дуров может получить союзника в своем споре с регулятором.
Напомним, что и SEC, и Telegram попросили окружной суд штата Нью-Йорк вынести решение по их спору в ускоренном порядке. Основные слушания по делу Telegram назначены на конец февраля.
Справка:
Палата цифровой коммерции — некоммерческая организация, представляющая интересы 200 компаний, которые развивают блокчейн-технологии или инвестируют в них. В 2015 году в консультативный совет палаты вошел бывший исполнительный директор JP Morgan Блайт Мастерс, в 2019-м — бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кристофер Джанкарло, также в числе ее сотрудников экс-работники SEC.
Запуск блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) из-за судебного разбирательства с SEC ранее был перенесен на апрель — инвесторы, вложившие 1,7 млрд долларов в новую криптовалюту Gram, согласились подождать. Поводом для иска стало нарушение закона США о ценных бумагах от 1933 года. Якобы продажа криптовалюты под названием Gram не была зарегистрирована должным образом. В отношении Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc был введен временный судебный запрет.