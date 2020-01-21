Дуров может получить американского союзника в борьбе за криптовалюту Gram

Представители Палаты цифровой коммерции, защитники права блокчейн-бизнеса в США, хотят участвовать в разбирательстве Комиссии по ценным бумагам (SEC) и Telegram.

Как пишет 21 января The Bell, палата может присоединиться к делу в качестве третьей стороны. Специалисты не знают, нужно ли признавать Gram ценной бумагой. Но считают, что нельзя считать токены TON таковыми только потому, что они являются цифровым активом и предметом инвестиционного контракта. На этом как раз настаивает SEC, и таким образом Дуров может получить союзника в своем споре с регулятором.

Напомним, что и SEC, и Telegram попросили окружной суд штата Нью-Йорк вынести решение по их спору в ускоренном порядке. Основные слушания по делу Telegram назначены на конец февраля.



