Большую Пороховскую и Славы ограничат почти на месяц, а Марата – до конца апреля

С 22 января в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта, связанные с работами на газопроводе и ремонтом фасадов. Об этом информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Самое длительное ограничение ожидает улицу Марата. ООО «ПетербургГаз» будет прокладывать там газопровод. В связи с этим до 22 апреля ограничивается движение на участке улицы Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы.

Размещение ОАО «РЖД» временного ограждения для косметического ремонта фасадов нижних внутренних поверхностей пролетов железнодорожных путепроводов изменит схемы движения еще по двум адресам:





до 14 февраля по ночам, с 22:00 до 7:00, будут ограничивать проезд по Большой Пороховской улице от улицы Петра Смородина до Бокситогорской улицы;

до 16 февраля ограничат проезд по проспекту Славы у Витебского проспекта.

В периоды с 27 по 31 января и с 6 по 10 февраля движение по проспекту Славы будет ограничено только ночью – с 22:00 до 07:00.