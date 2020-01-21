В Петербурге есть «поворот глупости» – на Парашютной. Там новенький BMW «улетел в небеса»

Печально известный крутой поворот на севере Петербурга поймал очередную жертву. На этот раз в него не вписался новый «БМВ».

На 90-градусном повороте у завода «Ниссан», где Комендантский проспект переходит в Парашютную улицу, автомобиль BMW 7-й серии «улетел в небеса и приземлился на встречной полосе», пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Артур. Легковушка «вспахала» газон и раскидала куски бордюрного камня, а сама осталась с раскуроченной передней частью и вывернутым колесом.

По словам участника группы Лёхи, авария произошла около 15:40 21 января. «В предыдущем повороте лихо летел, в шашечки играя, от перекрёстка к Каменке, и в поворот [примерно] на 120 – 130 км/ч 100% зашёл из внутреннего угла во внешний с перегазовкой. Ну, уехал и уехал, а когда дальше я доковылял, смотрю, он уже вылетевший стоит осматривает и поток весь остановил», – пишет он. В комментариях замечают, что автомобиль совсем новый, еще даже пленку с порогов не сняли.





На месте работают две пожарные машины и скорая. О пострадавших не сообщается, но на кадрах очевидцев видно двух человек, лежащих рядом на газоне. Возможно, они получили несерьезные травмы.

«Поворотом глупости» это место автомобилисты называют не случайно. Подобные аварии на нем происходят нередко. На разделительном газоне там сделан импровизированный бетонный отбойник – из столба или поребрика, и зачастую вылетающие на встречку его сносят. В минувшем октябре на нем повис кроссовер BMW, а в июле 2018 года опрокинулся грузовик с напитками.