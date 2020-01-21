Сантехники-«шпионы» с дипломатическими паспортами. Швейцарская полиция рапортует о срыве возможной российской шпионской операции в Давосе

Двое граждан России могли попытаться установить «прослушку» на швейцарском горнолыжном курорте Давос, где традиционно проходит одноименный бизнес-форум.

«Полиция кантона Граубюнден проверила личности двух граждан России в августе 2019 года», – цитирует 21 января заявление пресс-секретаря швейцарской полиции Аниты Сенти газета Tages-Anzeiger.

По ее словам, один из мужчин заверил, что работает сантехником. У обоих были дипломатические паспорта, а в Швейцарии они собирались находиться почти месяц. «Это дорого для тех, кто должен зарабатывать на жизнь, устанавливая трубы и ремонтируя туалеты в России», – подумали в полиции и обратились за разъяснениями к дипмиссии РФ. Российская сторона открестилась от «дипломатов», предположив, что, скорее всего, мужчины занимались оборудованием «Русского дома» в Давосе.

При этом задержанные «сантехники» настаивали на своей дипломатической неприкосновенности. Местные СМИ писали, что «шпионы» с паспортами дипработников могли проникать в сооружения Давоса и устанавливать прослушивающие устройства. Однако в полиции констатировали, что «не было никаких признаков преступных действий», поэтому расследование зашло в тупик. «Двух россиян отпустили. То, что они планировали сделать в Давосе, осталось неясным», – говорится в заявлении полиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии Reuters заявила, что ничего не знает о случившемся.



