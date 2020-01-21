Кокорин стал капитаном и сразу оформил дубль в матче за «Зенит». Переход в Сочи этому не помешал

Нападающий Александр Кокорин вывел «Зенит» 21 января на товарищеский матч против катарского «Аль-Увайнаха» в капитанской повязке. Игра проходит в эти минуты в Катаре.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь. Кокорин уже отметился дублем.

Форвард "Сочи" Александр Кокорин только что забил за "Зенит". pic.twitter.com/GNK6x5muhd — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) January 21, 2020

Ранее футбольный клуб «Сочи» объявил на всех своих официальных ресурсах о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Также информацию о состоявшейся аренде подтвердила пресс-служба Российской премьер-лиги. Однако сам «Зенит» до сих пор не сделал по этому поводу ни одного заявления.

Более того, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в ответ на претензии одного из болельщиков в «Инстаграме» написал, что Кокорин ему по-прежнему нужен. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».



