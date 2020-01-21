«Чёрная» зима в Финляндии активизировала туризм на севере страны. Специалисты предупреждают о депрессии из-за отсутствия снега

Многие любители зимних видов спорта в Финляндии отправляются на север и восток страны в поисках снега. Представители туротрасли уже наблюдают в Лапландии первые признаки усиления потока отдыхающих, пишет Yle.

На ряде метеорологических станций Финляндии 21 января зафиксирован температурный рекорд января. Редкую ночь обеспечили фён (сильный тёплый сухой ветер) и тёплые атмосферные массы. Об этом сообщает Метеорологический институт Финляндии.

Даже в Центральной Финляндии и Остроботнии было зафиксировано от +7 до почти +9 градусов Цельсия. Выше всего столбик термометра поднялся на Аландских островах – до +9,2, передаёт Ilta-Sanomat. В последний раз так тепло было в январе 1973 года. Тогда максимум составил +10,9 градуса.

Снежная граница сейчас проходит между Северной Карелией на востоке и севером Ботнического залива. К югу и западу от этой линии земля влажная и голая – такую зиму финны называют «чёрной».





Первые две недели января выдались самыми тёплыми за сто лет. Средняя температура была на 10 градусов выше, чем в период с 1981-го по 2010-й, сообщают синоптики.

Отсутствие снега и короткий световой день могут действовать отрицательно на психику, утверждают специалисты. Финский инновационный фонд Sitra считает, что если для большинства финнов бесснежная зима станет регулярной частью жизни, то сумма, которую тратят в Суоми на лечение депрессивных симптомов сезонного аффективного расстройства, может возрасти до 800 миллионов евро в год.

В Петербурге тем временем тоже фиксируют температурные рекорды. В Гидрометцентре объяснили, что причиной аномально тёплой зимы в России является тёплый атлантический ветер.