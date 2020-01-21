Продажи Группы «Эталон» в 2019 году выросли на 13%, до 77 млрд рублей

Группа «Эталон» ввела в 2019 году рекордный для компании объем недвижимости – 622 тыс. кв. м, сообщили «Фонтанке» в компании во вторник, 21 января.

Всего за прошлый год Группа «Эталон» продала 630,3 тысячи кв. м недвижимости на общую сумму около 77,7 млрд рублей. В денежном выражении прирост продаж составил 13% по отношению к 2018 году. Было заключено более 12 тысяч новых контрактов.



Средняя цена квадратного метра в домах «Эталона» по всем регионам присутствия выросла на 13%, до 123 тыс. рублей. При этом жилая недвижимость подорожала на 20%, до 148,7 тыс. рублей за кв. м. В Петербурге цены росли чуть медленнее – на 8% за год, до 129 тыс. рублей за «квадрат».