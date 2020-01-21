Полиция рассказала, как и почему гоняла нарушителя в Петербурге. Очевидцы добавили персонажа и видео

Около получаса сотрудники ГИБДД преследовали нарушителя по улицам Калининского района Петербурга сегодня утром, очевидцы в это время наблюдали погоню с разных точек и снимали на камеры. «Видела эти «догонялки». Зрелище достойно американского боевика», – пишут про неё в соцсетях. В процессе водитель совершил ДТП, но это его не остановило. После задержания полицейские поняли, почему мужчина не хотел с ними общаться.

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 21 января около 6:55 на улице Веденеева, 12, сотрудники ДПС районного отдела ГИБДД заметили «Шевроле Авео», водитель которого нарушил ПДД. Ему дали сигнал остановиться, но он только прибавил ходу. Сотрудники бросились за ним.

«В ходе организованного преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения», – рассказывают в полиции. Около 7:05 у дома 11 по Тихорецкому проспекту «Шевроле» при движении задним ходом ударил «Хёндэ», за рулём которой находилась 55-летняя женщина. К счастью, никто не пострадал. Водитель «Шевроле» меж тем продолжал движение.





На этом фрагменте уже видно, что багажник у преследуемой машины замят.

Его удалось остановить примерно в 7:20 на Гражданском проспекте, 6. Водителя – нетрезвого 60-летнего мужчину – доставили в территориальный отдел полиции. В отношении него составлено 20 протоколов об административных правонарушениях: управление ТС в состоянии опьянения; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд на полосу встречного движения; непропуск пешехода; невыполнение требования сотрудника полиции об остановке. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности ещё и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Вот что рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Видела, как он удирал по Северному проспекту. За площадью свернул в «карман» на Гражданском. Итог – догнали перед проспектом Непокорённых», – писала Татьяна.

Александр называет ещё одного участника событий, которого главк не упоминает. «Погоня была за одной машиной, той, что с помятым багажником. А «Тойота» решила помочь задержать, при этом нарушая ПДД. В этот момент я ехал рядом, и чувак из «Тойоты» махал мне рукой, чтобы я остановился. Доехал до пробки, чтобы ни у кого больше не было вариантов для отъезда, и прям передо мной задержали обоих. Как я понял, «Тойоту» на всякий случай», – объясняет Александр. «Два круга его гоняли, поймали, молодцы», – отмечает Аня.



