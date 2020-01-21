Петербургское метро на три дня станет бесплатным. Но только для ветеранов

Три дня в январе проезд в метрополитене Санкт-Петербурга будет бесплатным для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Как сообщает 21 января пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», льготами можно воспользоваться с 26 по 28 января 2020 года.

Не оплачивать поезд в эти три дня также смогут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Для того, чтобы воспользоваться подземным транспортом бесплатно, достаточно будет предъявить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или медаль «За оборону Ленинграда», знак «Жителю блокадного Ленинграда», удостоверение инвалида войны.

Метрополитен каждый год делает бесплатным проезд для ветеранов ко Дню снятия блокады. В 2020-м в Петербурге празднуют его 76-ю годовщину.







