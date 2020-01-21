Открылась школа, построенная РСТИ

фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)

20 января состоялась торжественная церемония открытия школы № 219, которую холдинг РСТИ (Росстройинвест) построил в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Новая общеобразовательная школа находится на улице Маршала Казакова, дом 68, корпус 2 и рассчитана на 1375 учеников. В трехэтажном здании общей площадью 27 тысяч кв. м расположены 2 спортзала, 2 бассейна, 3 библиотеки, большой актовый зал, столовая и пищеблок. В школе есть специализированные компьютерные классы, а также классы для изучения иностранных языков, медицинский и стоматологический кабинеты.

Учебу в новой школе начали 625 учеников (25 классов). На торжественной церемонии открытия присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Я очень рад, что нам удалось открыть эту школу досрочно — не 1 сентября, а 20 января. В школе 2 бассейна и спортивных зала, актовый зал, удобные классы и хорошие преподаватели», — отметил Александр Беглов.

фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)

«Большое спасибо всем, кто участвовал в строительстве школы. Мы получили великолепный новогодний подарок. Я не перестаю говорить о том, что эта школа построена с большой любовью к тем, кто будет здесь учиться, работать и уже стала украшением нового микрорайона», — сказала директор школы № 219 Елена Козлова.

«У нашей компании большой опыт работы по госконтрактам – мы строили больницы, поликлиники, детские сады, административные здания. Школа № 219 стала первой школой, которую наша компания построила в рамках госзаказа. Судя по отзывам, этот опыт стал удачным», — прокомментировала Валентина Калинина, генеральный директор ООО «БалтИнвестСтрой» (входит в холдинг РСТИ).

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)