«Зенит» включил Кокорина в состав на товарищеский матч, несмотря на новости об его уходе в «Сочи»

Футбольный клуб «Зенит» 21 января объявил стартовый состав на матч против катарского «Аль-Увайнаха». Главной неожиданностью стало появление в списке заявленных игроков нападающего Александра Кокорина, который несколько часов назад перешел на правах аренды в ФК «Сочи».

Футбольный клуб «Сочи» объявил об этом на всех своих официальных ресурсах. Также информацию о состоявшейся аренде подтвердила пресс-служба Российской премьер-лиги. Однако сам «Зенит» до сих пор не сделал по этому поводу ни одного заявления.

Более того, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в ответ на претензии одного из болельщиков в «Инстаграме» написал, что Кокорин ему по-прежнему нужен. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».



