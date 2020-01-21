Начальник ГИБДД Петербурга – просто прохожий. В сети появилось видео конфликта из-за прикрытого георгиевской ленточкой госномера

Сотрудник ГИБДД и стоящий рядом с ним мужчина выслушали упрек от прохожего, который обратил внимание на прикрытый георгиевской лентой номер региона на автомобиле. Видео всплыло в сети через полгода. Оказалось, что один из попавших в кадр — глава региональной ГАИ.

На запись 21 января обратили внимание журналисты 47News. Видео было снято 7 июля возле здания на улице Профессора Попова, где находится региональное управление ГИБДД. На кадрах видно двоих: один человек в форме сотрудника дорожной полиции, второй в штатском. Голос за кадром упрекает собравшихся возле KIA в оскорблении ветеранов – часть номера на машине прикрыта георгиевской лентой. Сотрудник полиции обьяснил это тем, что фотографировал машину на продажу и не хотел «светить» номер целиком. Ленту он снял в процессе сьемки. Обратился оператор и ко второму мужчине, тот сказал, что он просто прохожий и символ победы на машине видит в первый раз.

Оказалось, что прохожий – это начальник регионального ГИБДД генерал Алексей Семёнов. В сегодняшнем разговоре с 47News он отметил, что после сьемки была проведена проверка: нарушений не нашли, так как машина стояла. Сотрудник отделался воспитательной беседой.

«Была проведена проверка. В действиях инспектора нарушений найдено не было. Машина стояла. Что касается морально-этической составляющей, то с сотрудником была проведена воспитательная беседа», – сказал Семенов.

На вопрос о том, почему Семенов не захотел представляться, он отметил, что, во-первых, не должен был, а во-вторых, возмущенный гражданин, по его ощущениям, был не в себе.



