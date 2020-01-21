Мачеха избитой в Купчино девочки просила запретить ей общаться с детьми. Суд не возражал, но вопрос решил радикальней

Мачехе девочки из Купчино, попавшей в больницу со следами издевательств, выбрали меру пресечения. 35-летняя жительница Петербурга вслед за супругом отправилась в изолятор по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью.

Спустя более трех суток в изоляторе временного содержания обвиняемая в систематических издевательствах над падчерицей петербурженка отправится в более просторные застенки. Об этом 21 января сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие, которому пришлось искать дополнительные основания для СИЗО, со своей работой справилось – Фрунзенский районный суд отправил мачеху под стражу до 16 марта. Женщина просила отпустить ее под домашний арест или запретить общаться с малолетними детьми. Ранее в Кресты уехал ее супруг. По версии следствия, 23-летний отец троих детей издевался не только над дочерью от первого брака, но и над сыном. Ему же вменили неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Как обьяснил глава семейства, гнойные раны, сотрясение мозга и бесчисленные синяки на теле пятилетней девочки появились потому, что она слишком напоминала молодому человеку первую жену. Трехлетнему сыну от второго брака, видимо, доставалось просто так. Про состояние детей соцслужбы и правоохранительные органы узнали в середине декабря, когда старшая дочь оказалась в больнице. Детей таскали за волосы, дергали им зубы, обливали кипятком. Всех троих, включая годовалую девочку, определили в социальные учреждения.



