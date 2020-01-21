В ЖК «Эталон на Неве» от Группы «Эталон» началась кирпичная кладка наружных стен

Группа «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса класса бизнес-лайт «Эталон на Неве», который возводится на первой береговой линии Невы в 7 минутах ходьбы от станции метро «Елизаровская».

Согласно проекту на проспекте Обуховской обороны появится жилой комплекс из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей.

Строительство жилого комплекса идёт в соответствии с утвержденным графиком. На данный момент полностью завершены работы нулевого цикла. На 5, 6 и 9 секциях завершены монолитные работы, начался монтаж внутренних инженерных сетей. Началась кирпичная кладка наружных стен.

«Эталон на Неве» строится по кирпично-монолитной технологии по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2, лит. Е. Жилой комплекс насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги. Благодаря архитектурным решениям ЖК «Эталон на Неве» 70% квартир будут с уникальными видовыми характеристиками. Квартиры на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу. Также в составе комплекса запроектированы «городские виллы» – двухуровневые квартиры с отдельным входом с набережной.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте наш.дом.рф