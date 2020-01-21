Адресная инвестиционная программа в 2019 году исполнена менее чем на 85%. Петербургские чиновники не смогли потратить более 12 млрд рублей

Адресная инвестиционная программа 2019 года оказалась реализована на 83,2%. Применения не нашли 12,2 млрд рублей.

Информация об исполнении опубликована на сайте комфина 21 января. При общем объеме в 72,5 млрд рублей освоено 60,3 млрд рублей. При том, что у комитетов радикально разные по объему программы, можно отметить, что лучше всего дела обстояли у комитета по транспорту и комитета по информатизации и связи (100% и 99,9% соответственно), а также у комитета по энергетике (95%) и комитета по промышленной политике (93,6%).

Как уже писала «Фонтанка», на 79,9% программу исполнил комитет по строительству, где накануне сменился председатель. Ведомство потратило 9,9 млрд из 12,5 млрд рублей, хуже всего — на 47,9% – осваивались средства в области стройки для физкультуры и спорта. Комитет имущественных отношений исполнил программу на 86,8%, подвело его приобретение жилых помещений (5,7 млрд из 7,8 млрд рублей) и покупка квартир для сдачи сиротам по соцнайму (606 млн из миллиарда). Показатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры — 74,9%: лишь на 68,2% исполнены расходы на метростроение, из 17,1 млрд без дела остались 5,4 млрд рублей.

Напомним, в 2018 году комфин отчитался об исполнении программы на 80,8%. Однако в обоих случаях нужно иметь в виду, что изначально адресные программы были значительно больше. В 2018 году АИП сократили с 90,7 млрд до 77,7 млрд, в противном случае исполнение составило бы менее 70%. В 2019-м программа сжалась осенью с 89,3 млрд до 72,5 млрд рублей. Если бы не это, фактические расходы составили бы 67,5% от всего объема.



