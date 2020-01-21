«Зенит» объявил о создании женской футбольной команды. Ее возглавит пятикратная чемпионка России

Футбольный клуб «Зенит» создает женскую команду. Как сообщили во вторник, 21 января, в пресс-службе петербуржцев, главным тренером женского футбольного клуба «Зенит» назначена Ольга Порядина, пятикратная чемпионка России по футболу.

Официально: Ольга Сергеевна Порядина — первый в истории главный тренер женской футбольной команды «Зенит»! ? pic.twitter.com/91mjGLhGrm — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 21, 2020

Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года. Расписание матчей, а также информация о месте их проведения будут опубликованы дополнительно.

- В России, к сожалению, этот вид спорта развивался не самыми быстрыми темпами, но руководство РФС поддерживает развитие женского футбола, и, откликаясь на современные тенденции и в мире, и в Европе, и в России, мы приняли решение создать женскую футбольную команду — женский футбольный клуб «Зенит» — и заявляемся на чемпионат России, – заявил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

По его словам, руководство «Зенита» ожидает, что женская команда будет в лидерах чемпионата уже через один-два сезона.



