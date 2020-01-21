Коммунальщики не стали ждать потепления. После публикации «Фонтанки» некрасивое граффити в центре Петербурга начали закрашивать

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Работники управляющей компании с кисточками замечены у двери, запачканной граффити, на набережной Фонтанки. Процесс закрашивания снял корреспондент нашего издания днем 21 января.

На рисунки на набережной Фонтанки, 40/68, рядом с Литературным домом, пожаловались горожане через портал «Наш Санкт-Петербург». Но Жилкомсервис №1 Центрального района не стал оперативно реагировать и разместил ответ, что зачистка стены будет проведена, когда в городе потеплеет до +8 градусов. Сегодня после публикации коммунальщики передумали.

Прошлой зимой минусовая температура не мешала закрашивать работы уличных художников.



