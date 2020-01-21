А в Петербурге сегодня показали солнце

Полюбуйтесь хоть на фото, если в эти удивительные пару часов вы работали, не поднимая головы.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Уникальность этого явления не отметил только слепой», – пишут нам обрадовавшиеся столь редкому для петербуржцев явлению читатели. Не знаем, так ли это, – мы, например, работали. И только возгласы коллег: «О, за окном-то – гляньте!» – отвлекли нас от написания новостей. И мы примкнули к рядам радующихся. Наверное, витамина Д всем не хватает.

Но главный синоптик Петербурга Александр Колесов заверил "Фонтанку", что в январе солнце балует петербуржцев. Он уточнил, что сегодня – пятый солнечный день с начала года, и счётчик световых часов может подобраться к двум часам. В декабре же застать дневное светило можно было четыре дня и всего 2,6 часа.



